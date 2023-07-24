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Журналіст AFP Коллінз зазнав поранення від атаки дрона на позиції ЗСУ

24 липня, 2023 понедiлок
22:49
Війна з Росією

Журналіста AFP Ділана Коллінза було поранено біля Бахмута - він отримав травми від атаки дрона на артилерійські позиції ЗСУ

Про це пише журналістка AFP Стефані Юсеф.

"Відеооператор AFP Ділан Колінз був поранений в результаті атаки безпілотника під час репортажу на позиції української артилерії в понеділок, повідомили журналісти AFP, які стали свідками вибуху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журналіст отримав численні осколкові поранення під час атаки поблизу Бахмута. Його евакуювали до найближчої лікарні, загрози для життя немає. 35-річний Коллінз у свідомості та розмовляє з колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими", - заявила директор європейського офісу AFP Крістін Бухагіар. 

  • 22 липня оператор медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами поблизу Дружківки Донецької області. Також загинув український військовий.
журналісти
Донеччина
Бахмут
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