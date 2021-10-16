Журналіста "Комсомолки" Можейка затримала російська ФСБ і передала білоруському КДБ, - головред

Про це передає Еспресо.TV.



Журналіст Можейко, нагадаємо, написав статтю про IT-фахівця з Мінська, що під час штурму його оселі застрелив співробітника КДБ.



Одначе, затримано його було не у Мінську, а в Москві. під час спроби вилетіти до Варшави.



"Коли він (Можейко - ред.) приїхав в аеропорт Шереметьєво на реєстрацію рейсу до Варшави, до нього підійшли співробітники наших (російських - ред.) спецслужб і сказали: "Дорогий товаришу Можейко Геннадій, ви числитеся у нас в списках небажаних персон й повинні залишити Москву.



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Як я розумію, він каже: "Охоче залишу, ось мій квиток до Варшави".



"Вибачте, ні-ні-ні, ви повинні покинути Москву і повернутися туди, звідки ви до нас прибули, ви повинні повернутися до Мінська, і ми вам в цьому допоможемо", - розповів Сунгоркін ввечері у п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, на RTVI.



Після цього Можейко у супроводі осіб з ФСБ йде до літака на Мінськ, де його зустріли представники КДБ Республіки Білорусь.





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