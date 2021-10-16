Журналіста "Комсомолки" Можейка затримала російська ФСБ і передала білоруському КДБ, - головред
Головний редактор газети "Комсомольська правда" (РФ) Володимир Сунгоркін розповів відомі йому подробиці затримання спецслужбами Олександра Лукашенка його співробітника, кореспондента Геннадія Можейка
Про це передає Еспресо.TV.
Журналіст Можейко, нагадаємо, написав статтю про IT-фахівця з Мінська, що під час штурму його оселі застрелив співробітника КДБ.
Одначе, затримано його було не у Мінську, а в Москві. під час спроби вилетіти до Варшави.
"Коли він (Можейко - ред.) приїхав в аеропорт Шереметьєво на реєстрацію рейсу до Варшави, до нього підійшли співробітники наших (російських - ред.) спецслужб і сказали: "Дорогий товаришу Можейко Геннадій, ви числитеся у нас в списках небажаних персон й повинні залишити Москву.
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Як я розумію, він каже: "Охоче залишу, ось мій квиток до Варшави".
"Вибачте, ні-ні-ні, ви повинні покинути Москву і повернутися туди, звідки ви до нас прибули, ви повинні повернутися до Мінська, і ми вам в цьому допоможемо", - розповів Сунгоркін ввечері у п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, на RTVI.
Після цього Можейко у супроводі осіб з ФСБ йде до літака на Мінськ, де його зустріли представники КДБ Республіки Білорусь.
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