Журналісти NYT озвучили чисельність військових втрат армій РФ та України
Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч
Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.
За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.
Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.
Видання відзначає, що окупаційні війська переважають на полі бою чи не в три рази і Росія має більше населення, з якого можна поповнити свої лави.
За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи чинну армію, резерв і воєнізовані війська. Водночас Росія майже втричі збільшила цю кількість, маючи 1 330 000 військовослужбовців дійсної служби, резерву та воєнізованих військ – більшість з останніх з ПВК Вагнер.
- Нагадаємо, станом на 18 серпня за даними Генштабу ЗСУ вдалося знищити понад 256,5 тис. окупантів.
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