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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні
Оновлено

Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні

18 серпня, 2023 п'ятниця
08:07
Війна з Росією Окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 256 510 військових. Протягом 17 серпня росіяни безуспішно здійснювали наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 4332 (+3) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12) 
  • артилерійських систем – 5193 (+24) 
  • РСЗВ – 714 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 486 (+0) 
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+2) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17) 
  • спеціальної техніки ‒ 783 (+10)

Дані уточнюються.

Ворог вів безуспішні наступальні дії на 4 напрямках, хотів відновити втрачене положення біля Урожайного та Новодарівки - зведення 

Протягом минулої доби на фронті відбулось 33 бойових зіткнення між Силами оборони України та російським військом. Про це у ранковому зведенні 18 серпня звітує Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

Завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Зварівка, Федорівка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районі Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Північне, Залізне, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

Завдала авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Степове, Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Зеленівка, Комишани, Дніпровське, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росія завдала 4 ракетних та 53 авіаційних удари по Україні за добу

Так, ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили 4 артзасоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та станцію РЕБ загарбників

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.

Також українським воїнам вдалося знищити 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52 та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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