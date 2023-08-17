Знову в бій: легендарна бригада спеціального призначення "Азов" повернулася на фронт
Т.в.о. директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович заявив, що бригада спеціального призначення "Азов" повернулася на фронт
Про це він заявив на брифінгу в Military Media Center.
"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - заявив Уршалович.
За його словами, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці, зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.
- 8 серпня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.
- Після повернення з Туреччини командир Азову, підполковник Денис Редіс (Прокопенко) повідомив про бажання повернутися на фронт і доєднатися до участі в бойових діях.
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