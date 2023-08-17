Про це він заявив на брифінгу в Military Media Center.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - заявив Уршалович.

За його словами, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці, зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.