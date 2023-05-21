Азов оприлюднив відеоспогади воїнів полку про останні дні оборони Азовсталі

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Воїни розповіли історії про відданість і братерство, про вміння приймати складні рішення, від яких залежать життя сотень людей, про величезну відповідальність, яку можуть брати на себе лише справжні командири.

"Маріуполь у щільному оточенні. "Азовсталь" - останній бастіон Маріупольського гарнізону - знаходиться під постійними обстрілами ворожої авіації та артилерії. На території заводу кілька тисяч українських воїнів відчайдушно бʼються з противником. В бункерах в муках, без можливості отримати належну допомогу, гинуть поранені. Про що бійці Азову думали тоді? На що сподівались? Які варіанти розглядали? Піти на прорив чи залишатись на Азовсталі до кінця?", - йдеться в описі до відео.