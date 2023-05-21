Азов оприлюднив відеоспогади воїнів полку про останні дні оборони Азовсталі
Полк "Азов" оприлюднив відеоспогади про останні дні захисту Азовсталі в Маріуполі. Спогадами поділилися оборонці комбінату, які пройшли полон і повернулися додому
Відео можна переглянути на YouTube.
Воїни розповіли історії про відданість і братерство, про вміння приймати складні рішення, від яких залежать життя сотень людей, про величезну відповідальність, яку можуть брати на себе лише справжні командири.
"Маріуполь у щільному оточенні. "Азовсталь" - останній бастіон Маріупольського гарнізону - знаходиться під постійними обстрілами ворожої авіації та артилерії. На території заводу кілька тисяч українських воїнів відчайдушно бʼються з противником. В бункерах в муках, без можливості отримати належну допомогу, гинуть поранені. Про що бійці Азову думали тоді? На що сподівались? Які варіанти розглядали? Піти на прорив чи залишатись на Азовсталі до кінця?", - йдеться в описі до відео.
- 22 лютого пішов з життя Олег Мудрак на позивний Сухар, захисник Азовсталі, командир 1-го батальйону полку "Азов", звільнений з російського полону 21 вересня 2022 року.
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