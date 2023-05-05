Дев'ять років у боротьбі за Україну: добровольчий полк "Азов" відзначає річницю створення
5 травня дев'ята річниця створення добровольчого полку "Азов". Нині це "Гвардія наступу" - окрема бригада спеціального призначення
У 2014 році добровольці створили у Бердянську "Азов". Засновником та лідером став колишній політв'язень Андрій Білецький.
17 вересня того ж року батальйон за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова реорганізували та назвали - Добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов", а 11 листопада вже - Окремий загін спеціального призначення "Азов" підпорядкований військовій частині 3057 Національної Гвардії України, зі штаб-квартирою в Маріуполі.
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"Азов" став першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО. У структурі полку танковий та артилерійський підрозділи, підрозділи моторизованих стрільців, військової розвідки, інженерна служба, а також снайперський, медичний і транспортний підрозділи.
Далі командиром ОЗСП став Ігор Михайленко, згодом Максим Жорін, а четвертим очолив "Азов" Денис Прокопенко, який разом із бійцями боронив Маріуполь у 2022 році.
Підрозділ брав участь у військових операціях на території проведення Антитерористичної операції (АТО), Операції об’єднаних сил (ООС).
Зокрема у квітні 2014 року підрозділ боронив Маріуполь від терористичних сил "ДНР" та збройних сил РФ. 13 червня місто звільнили.
Згодом День звільнення Маріуполя святкували парадом.
Одним з найбільш відомих боїв полку "Азов" є оборона металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі під час російського вторгнення в Україну. За даними командування з 24 лютого по 15 квітня 2022 року українські бійці знищили близько 2,5 тисячі російських окупантів.
Полк став міццю оборони міста й Азовсталі. Проте згідно з наказом Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з метою збереження життів тримання Маріуполя припинили 20 травня 2022 року.
Багато захисників досі в полоні.
Нині Азов вже не є полком, це окрема бригада спеціального призначення в системі Міністерства внутрішніх справ України. Та сама "Гвардія Наступу", 12-та бригада НГУ "Азов". Хлопці та дівчата продовжують виконувати завдання на фронті.
"Азов" продовжує набір, вишкіл та злагодження добровольців для звільнення окупованих територій.
Охочі долучитися до лав "Азову", або перевестися з інших підрозділів, зможуть звернутись за єдиним номером рекрутингового центру бригади для всієї України +38 073 033 4308 або заповнити анкету онлайн.
Рекрутингові центри: Київ - вул. Євгена Коновальця, 36В, Львів - вул. Пекарська, 41, Одеса - вул. Канатна, 93, Дніпро - вул. Європейська, 30.
- 21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- 23 січня дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко заявила, що близько 2 000 воїнів з Азовсталі досі в полоні.
- Петиція з проханням започаткувати День вшанування захисників Маріуполя 20 травня набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
- У столиці на фасаді одного з будинків з'явився величезний стінопис з нагадуванням про полонених українських героїв, які боронили місто Маріуполь та Азовсталь.
- Родини загиблих захисників Маріуполя та Патронатна служба "Азову" закликають українців підтримати проєкт створення пам’ятного комплексу азовцям на Співочому полі в Києві.
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