Українців просять підтримати створення Меморіалу Героям полку "Азов" на Співочому полі

Відповідну петицію на сайті електронних петицій зареєструвала сьогодні, 3 травня, Віра Литвиненко, мама бійця Владислава з позивним Вектор.

У тексті петиції нагадують про те, що Маріуполь став містом "найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок боротьби українського народу проти російських загарбників". А "пам'ять про декілька сотень воїнів, які протягом тривалого часу безстрашно і невпинно в повному оточенні обороняли місто Маріуполь, які віддали життя за долю України і за кожного з нас, досі не вшановано гідним їх подвигу способом".

Ініціаторка петиції переконана, що подвиг захисників Маріуполя й Азовсталі увійде в історію України як приклад найгероїчнішого протистояння з переважаючими силами ворога. А феномен бійців полку "Азов" уже вивчають у всіх цивілізованих країнах світу. Саме тому питання гідного вшанування подвигу бійців полку "Азов" має бути вирішено шляхом створення Меморіалу або Стіни пам'яті державного значення.

"Родини загиблих героїв вважають гідним місцем Співоче поле поряд з Національним Музеєм історії України у Великій Вітчизняній війні (нині – Національний музей історії України у Другій світовій війні, – ред.), щоб майбутнім поколінням було місце для вшанування героїчного вчинку азовців", - йдеться в петиції.

Родини загиблих захисників Маріуполя та Патронатна служба закликали українців підтримати проєкт створення пам’ятного комплексу саме на Співочому полі.

"Захисники Маріуполя билися до останнього в повному оточенні, відрізані від великої землі. Їх подвиг не повинні забути. Суспільство має бачити до чого призводить легковажна політика, внаслідок якої частина народу вважали монстра – другом, а держава з перших днів свого становлення роззброювалася. Ціну нашої свободи повинен знати кожен, хто тут живе і кожен, хто сюди приїздить", – прокоментувала важливість створення такого комплексу керівниця Патронатної служби, Олена Толкачова.

Вона переконана, що такий меморіал має розташовуватися саме на схилі Дніпра, в самому центрі Києва, поруч із меморіальним комплексом, що присвячений Другій світовій війні.

Для того, щоб петицію розглянув президент, необхідно, аби її підтримали не менш ніж 25 тисяч людей. На вечір 3 травня вона отримала трохи більш ніж 1300 голосів підтримки.