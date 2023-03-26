Про це мовиться на сайті Офісу президента України.

Створення петиції ініціювала Асоціація родин захисників "Азовсталі", опублікувала її на сайті ОП 23 березня керівниця організації Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка.

Так, уже понад 25 тис. українців підтримали ініціативу щодо започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя 20 травня. Нині петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

"Оборона Маріуполя – унікальна операція, яка не має порівнянь в сучасній історії України. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності. Сотні загиблих бійців віддали найцінніше – своє життя, сотні поранених та ув’язнених в полоні захисників – своїми відчайдушними діями заслуговують на цей пам’ятний день. Згідно з наказом Верховного Головнокомандувача, з метою збереження життя оборонців, – легендарна оборона міста була припинена 20 травня 2022 року.



Ця дата має закарбуватися в українській історії на знак вічної подяки народу України учасникам одного з найзапекліших боїв сучасності – бою за місто Маріуполь", - наголосили в Асоціації.