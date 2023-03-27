Про це інформує Асоціація родин захисників Азовсталі.

Мурал з'явився за адресою вулиця Кирилівська 69, це приміщення української компанії, яка обсмажує та продає каву Mad Heads Coffee Roasters.

Колектив вирішив підтримати воїнів Азовсталі з окремого загону спеціального призначення "Азов" у креативний спосіб – прикрасив фасад закладу величезним стінописом з нагадуванням про 10-місячний полон захисників України.

"Ініціатором створення муралу став засновник компанії Артем Врадій. Задум, який з’явився близько тижня назад, вдалося втілити в життя буквально за декілька днів. Відтепер стіни Mad Heads Coffee Roasters стали промовистим нагадуванням про полон захисників Азовсталі", – пише пресслужба.

Асоціація родин захисників Азовсталі пише, що ця ініціатива має стати прикладом для власників бізнесу в Україні: "надзвичайно важливо для країни в складні часи війни".