Комунікація медіа і влади: представники ЗМІ обговорили основні проблеми

Про перебіг заходу передає "Еспресо".

У панелі Медіа взяли участь Анастасія Равва (Еспресо), Севгіль Мусаєва (Українська правда), Христина Гаврилюк (Суспільне), Сергій Череватий (Укрінформ), Тетяна Трощинська (Громадське радіо), Олена Фроляк (ICTV). Вони обговорили ситуацію із комунікацією влади і медіа, акцентувавши увагу на існуючих проблемах.

Представники ЗМІ наголосили, що за період великої війни влада не побудувала якісної системи комунікації із медіа. Учасники панелі звернули увагу, що урядовці недостатньо спілкуються з незалежними медіа.

“Якщо говорити конкретно про Еспресо, то, на жаль, сьогодні топ-чиновники українські не є частими гостями наших ефірів, вони не дають нам інтерв'ю. За три роки у нас в ефірі було лише три міністри українські, це вкрай мало”, - прокоментувала Анастасія Равва, генеральна продюсерка Еспресо

Христина Гаврилюк, головна редакторка "Суспільне новини" теж зазначила проблему доступу: “На відміну від деяких наших колег, у нас в ефірі є топ-посадовці, але цей доступ недостатній. Це - не системна взаємодія, не системне партнерство”.

Ще одна проблема - брак стратегічного наративу держави України.

“Влада не комунікує з медіа щодо донесення до аудиторії стратегічних наративів, - це стосується як незалежних медіа, так і тих, хто є частиною марафону "Єдині новини", державних медіа”, - зазначила Анастасія Равва.

Учасники обговорення висловили думку, про те, що влада не до кінця усвідомлює сенс журналістики та роль журналістів у досягнення головних цілей - як перемоги України у війні, так і загалом. “Влада, на жаль, не вважає українські медіа своїми партнерами”, - резюмувала Анастасія Равва.

