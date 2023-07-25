Зі знімального майданчику фільму "Бітлджус 2" Бертона викрали реквізити
В американському штаті Вермонт на знімальному майданчику майбутньої стрічки Тіма Бертона "Бітлджус 2" викрали два реквізити
Про це інформує CNN.
14 липня поліція штату Вермонт повідомила, що зі знімального майданчика фільму викрали великий ліхтарний стовп, увінчаний гарбузовим декором. За даними правоохоронців, зловмисник нібито зняв ліхтарний стовп з основи, поклав у вантажівку, накрив брезентом і втік на високій швидкості.
За три дні після цього люди, що працюють над фільмом, повідомили про зникнення 150-фунтової художньої скульптури. Її було викрадено неподалік кладовища, де відбувалося виробництво стрічки.
Довідково. "Бітлджус 2" - це продовження фільму "Бітлджус" 1988 року. Очікується, що стрічка вийде на екрани 6 вересня 2024 року.
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