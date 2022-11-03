Про це інформує Сергій Питула на сторінці у фейсбук.

Волонтер повідомив, що за півтори доби українці скинули 236 мільйонів гривень, що на 36 млн більше від суми збору.

Для ЗСУ придбають не 50 запланованих, а 60 бронетранспортерів Spartan за 232 млн грн.

Решта 4 млн залишаться для наступного збору, який анонсують згодом. Повідомляється, що планую купляти щось "дуже броньоване", утім волонтери поки тримають це у таємниці.

"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе. Бо ми – українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"! 1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори-дригом! І знову перевиконуємо план", – написав Притула.

Притула розповів, що чимало переказів надійшло з-за кордону.

Загалом 200 млн грн планувалося зібрати за тиждень.