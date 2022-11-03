Зібрали на 60 "Спартанів" за півтори доби: Притула закрив збір на британські бронетранспортери
3 листопада Притула оголосив про закриття збору. Українці задонатили на 60 британських бронетранспортерів Spartan
Про це інформує Сергій Питула на сторінці у фейсбук.
Волонтер повідомив, що за півтори доби українці скинули 236 мільйонів гривень, що на 36 млн більше від суми збору.
Для ЗСУ придбають не 50 запланованих, а 60 бронетранспортерів Spartan за 232 млн грн.
Решта 4 млн залишаться для наступного збору, який анонсують згодом. Повідомляється, що планую купляти щось "дуже броньоване", утім волонтери поки тримають це у таємниці.
"Ніхто! Ніколи! Нас не переможе. Бо ми – українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"! 1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори-дригом! І знову перевиконуємо план", – написав Притула.
Притула розповів, що чимало переказів надійшло з-за кордону.
Загалом 200 млн грн планувалося зібрати за тиждень.
- 10 жовтня телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV і лише за 7 годин українці задонатили майже 206 млн грн.
- За добу на рахунок Сергія Притули українці скинули 352 млн грн, частина піде на 50 дронів-камікадзе з наземними станціями.
- 9 жовтня Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan.
- Станом на 2 листопада 13:00 - "Фонд Притули" відкрив збір 200 млн грн на гусеничну техніку, необхідну для зимових умов, та за 3 години вже зібрав понад 33 млн грн.
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