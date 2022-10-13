Зимова форма, спорядження, боєприпаси: що входить у новий пакет військової допомоги Україні від Естонії
Естонський уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України. Зимова форма, спорядження та боєприпаси прибудуть до країни найближчим часом
Про це повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас.
"Естонія щойно затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимову форму, спорядження та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко", - зазначила вона.
Крім того, Каллас закликала міжнародну спільноту пришвидшити постачання допомоги Україні.
"Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - наголосила вона.
Відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже подякував Естонії за надіслану допомогу.
- 8 жовтня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може використати чоловіків, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи. Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії зі "звільненнями" своїх громадян.
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