Про це повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас.

"Естонія щойно затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимову форму, спорядження та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко", - зазначила вона.

Крім того, Каллас закликала міжнародну спільноту пришвидшити постачання допомоги Україні.

"Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - наголосила вона.

Відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже подякував Естонії за надіслану допомогу.

8 жовтня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може використати чоловіків, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи. Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії зі "звільненнями" своїх громадян.

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