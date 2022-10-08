Чоловіки, які тікають з РФ від мобілізації, можуть бути наступною зброєю у гібридній війні, - прем'єрка Естонії Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що Росія може використати чоловіків, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи
Про це вона сказала в п’ятницю перед неформальним самітом лідерів ЄС.
"Я б радше непокоїлася через страждання українців, а не тих, хто зараз тікає з Росії. Та ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні з Росією, і це означає, що вона використовує різноманітні елементи як зброю проти нас. Енергетику ми вже бачили, а міграція - наступна зброя", - заявила вона.
Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії "зі "звільненнями" своїх громадян.
"Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії й Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні "звільнити" їх. Це все – частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось", - наголосила Каллас.
- 14 липня влада РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні.
- 13 вересня Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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