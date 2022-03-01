Зінченко з прапором України і капітанською пов'язкою вивів "Ман Сіті" на матч Кубка Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч 1/8 фіналу Кубка Англії "Пітерборо" - "Манчестер Сіті" розпочався о 21:15. Після першого тайму рахунок 0:0. Капітаном "містян" на цей поєдинок призначили українця Олександра Зінченка.



Попри те, що на гру виставлений основний склад і на полі знаходять гравці за досвідом вищі за Зінченка, команда підтримала українського футболіста і довірила йому капітанську пов'язку.



Перед початком зустрічі також відбувся приємний момент, коли капітани обох команд і судді сфотографувались з прапором України.



Зінченко грає за "Манчестер Сіті" з 2016 року. На рахунку українського футболіста 115 матчів, 2 голи і 9 асистів за англійський топ-клуб.

24 лютого український футболіст Олександр Зінченко засудив військові дії Росії і їхнього президента Володимира Путіна.

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