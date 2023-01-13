Зірка "Динамо" Циганков зацікавив клуби АПЛ, - ЗМІ

Про це повідомляє Spot Arena.

За інформацією джерела, у послугах Віктора Циганкова зацікавлені англійські "Брентфорд" та "Ноттінгем Форест". Проте поки немає інформації про наявність переговорів.

Проте є інформація, що Віктор Циганков не проходив медогляд разом з іншими футболістами "Динамо", і зараз перебуває за кордоном.

Влітку 25-річний півзахисник стане вільним агентом, тому якщо Циганков не покине "Динамо" взимку, то клуб не заробить жодних коштів на трансфері українця.

У цьому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 22 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".

У турнірній таблиці АПЛ "Брентфорд" займає 9 позицію, а "Ноттінгем Форест" - 15.

10 січня стало відомо, що Віктор Циганков може продовжити кар'єру в "Порту".

11 січня повідомлялось, що "Порту" навряд погодиться на фінансові запити Циганкова.

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