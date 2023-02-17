Зірка "Гри престолів" Джек Глісон відвідав книгарню в Києві
Муніципальну книгарню "Сяйво книги" відвідав зірка "Гри престолів" Джек Глісон
Про це повідомили в telegram-каналі муніципальної книгарні "Сяйво книги".
17 лютого 2023 року один з акторів відомого на весь світ серіалу "Гра престолів" Джек Глісон під час свого першого візиту до України, відвідав книгарню "Сяйво книги".
"Під час зустрічі ми дізналися, що Джек, не тільки актор, а людина з великим серцем, який не став байдужим і разом з британськими волонтерами привіз пікап для Збройних Сил України!", - йдеться у дописі.
Також стало відомо, що Джек виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона, якого він зіграв у серіалі. Гроші підуть на тепловізор для військовослужбовців.
- 7 лютого повідомлялося, що виконавець ролі Джоффрі Баратеона в культовому серіалі НВО "Гра престолів" проведе в Україні низку майстер-класів, поспілкується з українськими акторами та підтримає ЗСУ.
- 16 лютого стало відомо, що ірландський актор, який зіграв Джоффрі Баратеона в культовому серіалі НВО "Гра престолів", вже в Україні, де він проведе заходи для акторів та підтримає ЗСУ.
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