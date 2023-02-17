Зірка "Гри престолів" Джек Глісон відвідав книгарню в Києві

Про це повідомили в telegram-каналі муніципальної книгарні "Сяйво книги".

17 лютого 2023 року один з акторів відомого на весь світ серіалу "Гра престолів" Джек Глісон під час свого першого візиту до України, відвідав книгарню "Сяйво книги".

"Під час зустрічі ми дізналися, що Джек, не тільки актор, а людина з великим серцем, який не став байдужим і разом з британськими волонтерами привіз пікап для Збройних Сил України!", - йдеться у дописі.

Також стало відомо, що Джек виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона, якого він зіграв у серіалі. Гроші підуть на тепловізор для військовослужбовців.