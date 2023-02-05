Зірка Instagram Білодід здобула першу медаль світового рівня у новій категорії
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла бронзову медаль турніру Grand Slam в категорії до 57 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На турнірі Grand Slam у Парижі українка через вилучення програла у чвертьфіналі Джессіці Клімкейт. У сутичці за бронзу Дар'я Білодід перемогла Тельму Монтейро з Португалії та виграла свою першу нагороду на змаганнях світового рівня після переходу до категорії до 57 кг. До цього в українки було золото Кубка Європи, яке вона виборола у серпні 2022 року.
22-річна Білодід є дворазовою чемпіонкою світу та Європи та бронзовою медалісткою Олімпіади-2020 у вазі до 48 кг. Востаннє вона виступала у цій категорії на Іграх у Токіо влітку 2021 року.
Дар'я Білодід має 479 тис. підписників у Instagram.
- 4 лютого український дзюдоїст Богдан Ядов здобув перемогу на турнірі Grand Slam у Парижі у вазі до 66 кг.
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