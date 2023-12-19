Зірка "Перших ластівок" та боєць ЗСУ Девізоров отримав орден "За заслуги" III ступеня

Про це повідомили у Facebook 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

27-річний український актор кіно і театру Максим Девізоров, найбільш відомий за ролями у фільмах "Мирний-21", "Найкращі вихідні" і серіалах "Перші ластівки", "Новенька", відповідно до указу президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно" отримав нагороду. Девізорова, який нині боронить Україну, нагородили орденом "За заслуги" III ступеня "за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та багаторічну сумлінну працю".

"Я глибоко вдячний за високу честь бути відзначеним державною нагородою. Це відзнака не лише моєї роботи, а й тієї великої команди, яка стоїть за кожним нашим спільним фільмом, втіленим проєктом, кожним кадром, що запам'ятовується глядачеві", - прокоментував Девізоров у Facebook.

Фото: Facebook Максима Девізорова

Максим Девізоров в акторську професію потрапив у ранньому дитинстві. Він закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю режисер драматичного театру, грав у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Він знявся в українській воєнній повнометражній драмі режисера Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Сюжет фільму базується на реальних подіях 2014 року, коли загін луганських прикордонників, розташований за адресою, на честь якої названо фільм, дав бій росіянам, які хотіли захопити цей прикордонний пункт. Прем'єра фільму в Україні відбулася 22 лютого 2023 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Максим Девізоров служить у 103-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.