Зіткнення всередині РФ спричинять жахливі наслідки для Путіна, - генерал Мусаєв
Протистояння в Росії призведуть до жахливих наслідків для президента РФ Володимира Путіна, хоча цей процес і повільний
Про це заявив колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
Він зазначив, що верхівка РФ багато бреше, зокрема Володимир Путін, який є головним пропагандистом і бере інформацію в Соловйова, Скабєєвої, видаючи за точку зору держави. А позиція Росії - брехати.
"У воєнно-політичному моменті насамперед необхідно зауважити, що всередині Росії назріває недобрий процес - недобрий для Росії. Це зіткнення імперців і ватників-совків, двох сторін, які обидві виступають за агресивну поведінку Росії, але між собою все більше не миряться. Випадок в адлерському потязі, бійка з ножами, численні факти злочинів вагнерівців – це все вирує сьогодні в Росії й зрештою спричинить жахливі для Путіна наслідки. Так, звісно, це процес повільний. Так, це назріває, вибух уже відчувається в повітрі", - зауважив генерал Мусаєв.
- 24 червня Володимир Путін наказав ЗС РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.
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