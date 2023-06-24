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Зіткнення всередині РФ спричинять жахливі наслідки для Путіна, - генерал Мусаєв

24 червня, 2023 субота
14:00
Світ путін

Протистояння в Росії призведуть до жахливих наслідків для президента РФ Володимира Путіна, хоча цей процес і повільний

Про це заявив колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв у етері Еспресо.

Він зазначив, що верхівка РФ багато бреше, зокрема Володимир Путін, який є головним пропагандистом і бере інформацію в Соловйова, Скабєєвої, видаючи за точку зору держави. А позиція Росії - брехати.

"У воєнно-політичному моменті насамперед необхідно зауважити, що всередині Росії назріває недобрий процес - недобрий для Росії. Це зіткнення імперців і ватників-совків, двох сторін, які обидві виступають за агресивну поведінку Росії, але між собою все більше не миряться. Випадок в адлерському потязі, бійка з ножами, численні факти злочинів вагнерівців – це все вирує сьогодні в Росії й зрештою спричинить жахливі для Путіна наслідки. Так, звісно, це процес повільний. Так, це назріває, вибух уже відчувається в повітрі", - зауважив генерал Мусаєв.

  • 24 червня Володимир Путін наказав ЗС РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.
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Росія
Володимир Путін
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