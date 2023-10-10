Злочини у військкоматах і ВЛК: ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У 2023 році ДБР розпочало 260 кримінальних проваджень щодо роботи посадовців центрів комплектування та соціальної підтримки й військово-лікарських комісій про вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень. З них до суду слідчі вже направили 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб, а також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

ДБР задокументувало факти отримання посадовцями хабарів на суму майже 4 млн грн, за що фігуранти й учасники цих схем понесуть покарання. За результатами розслідувань ДБР, за рік суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн грн та встановили, що злочинні схеми завдали державі збитків на суму майже 2 млн грн.

"Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності", - наголошується у повідомленні.

Фото: https://dbr.gov.ua/