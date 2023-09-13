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На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон

13 вересня, 2023 середа
12:23
Кримінал На фото: затримання

Полковник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області підозрюється у підробленні документів та організації незаконного переправлення осіб за кордон

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику одного з РТЦК та СП Харківської області у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні", - йдеться в матеріалі.

Слідство встановило, що військком пропонував потенційним ухилянтам розв'язати питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

За даними правоохоронців, підозрюваний у вересні 2022 року підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. За це полковник отримав 8 тисяч доларів.

На фото: затримання

Фото: Офіс генерального прокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко. 

Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Президент України 11 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт.

26 серпня стало відомо, що Служба безпеки затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій. Їх підозрюють у корупції, нібито допомагали ухилянтам уникнути призову та виїхати за кордон.  

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