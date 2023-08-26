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СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову

26 серпня, 2023 субота
10:35
Кримінал СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову

Служба безпеки затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій. Їх підозрюють у корупції, нібито допомагали ухилянтам уникнути призову та виїхати за кордон

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
 
Вартість таких "послуг" становила до $10 тисяч з однієї людини. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей людей.

Затримання у Києві

У столиці правоохоронці затримали начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.
 
"Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України", - повідомляє СБУ.

Затримання на Харківщині 

Співробітники СБУ затримали керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн. До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.
 
Зазначається, що за хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних проблеми зі здоров’ям, які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

Затримання в Одесі

Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.
 
Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.
 
Наразі їм оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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