Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить понад 20 обшуків у різних областях
СБУ проводить понад 20 обшуків одразу у декількох областях через випадки зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України, за фактами яких раніше були відкриті кримінальні провадження
Про це повідомляє Суспільне.
"Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", - повідомили Суспільному в пресслужбі СБУ.
Про які саме зловживання йдеться та в яких областях проводять обшуки, наразі не повідомляють.
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