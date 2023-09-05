Зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури: СБУ проводить понад 20 обшуків у різних областях

Про це повідомляє Суспільне.

"Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", - повідомили Суспільному в пресслужбі СБУ.

Про які саме зловживання йдеться та в яких областях проводять обшуки, наразі не повідомляють.