​НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні

Про це повідомила пресслужба ​НКРЕКП.

Відповідного листа Комісія направила компанії 1 вересня.

"Комісія занепокоєна ситуацією, за якої НЕК "Укренерго" не вживала заходів щодо пошуку резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС (об'єднаній енергосистемі, - ред.) України шляхом залучення додаткових джерел внутрішньої генерації, в тому числі й теплової, для покриття дефіциту електричної енергії, а натомість неодноразово протягом липня-серпня 2023 року вдавалась до залучення аварійної допомоги", - зазначили в НКРЕКП.

У Комісії наголосили, що Укренерго має право використовувати аварійну допомогу з країн Європи у разі виникнення передаварійного, аварійного режиму роботи або режиму системної аварії та вичерпання резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС України або системі передачі суміжного оператора системи передачі.