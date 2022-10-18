ЗМІ оприлюднили докази співпраці УПЦ МП з РПЦ під час війни

Про це свідчать дані, які оприлюднив "Главком".

Так, єпархії Української православної церкви отримують обов’язкові до виконання циркуляри про захист церковних чеснот від правління справами московської патріархії РПЦ. А українських священників запрошують відвідати Москву.

Також правління справами московської патріархії РПЦ стверджує, що у щоденних жертвах російських ракетних ударів, винні богохульні більшовики, які, за версією Кремля, і "створили Україну". Проте треба всього лише жити за Євангельськими заповідями та чекати Другого пришестя Христа.

Своєю чергою 11 травня 2022 року патріарх Кирило запрошував всіх архієреїв в Москву на Божественну літургію та Міжнародні освітні читання.

А ще йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ.

Зазначається, що попи РПЦ та УПЦ також обмінюються вітаннями з нагоди різних свят.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb