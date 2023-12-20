ЗМІ оприлюднили розслідування: французька Decathlon завозить товари до РФ, у компанії відреагували

Про це пише RFI з посиланням на розслідування Disclose.

Зазначається, що компанія Decathlon, ритейлер спортивних товарів, припинила свою роботу в Росії у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року фірма продала мережу своїх магазинів у РФ місцевому бізнесу.



Проте 19 грудня журналісти Disclose опублікували розслідування, в якому стверджується, що Decathlon створила таємну схему для продовження постачання у РФ своїх спортивних товарів.

Документи та свідоцтва, отримані виданням, дали змогу журналістам виявити канал, яким спортивний одяг та взуття брендів французької фірми Quechua, Wedze і Kalenji, що виробляються в Бангладеш, знову надходить на російський ринок. У схемі залучені представники керівництва Decathlon, філія компанії у Сінгапурі та фірма у Дубаї.

Disclose стверджує, що "таємний експорт" товарів до РФ французька компанія налагодила на початку листопада. Обсяг отриманого виторгу журналісти оцінюють у не менш ніж $12 млн. Розслідувачі спираються на отримані ними внутрішні документи ритейлера, свідчення колишніх співробітників французької компанії, а також відкриті дані (зокрема відео, що підтверджують присутність товарів Decathlon на російському ринку).

Мережа спортивних магазинів Decathlon належить французькій групі компаній Mulliez. Ця група також контролює торгові мережі Auchan і Leroy Merlin. Магазини "Ашан" продовжують працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зазначається, що 10% світового продажу цієї торгової мережі припадає на російський ринок.

21 липня цього року заступник голови мінпромторгу РФ Віктор Євтухов повідомив, що операцію з продажу російського бізнесу Decathlon схвалила спеціальна "урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями". Йшлося про 36 об'єктів (35 магазинів та склад).

Новим власником бізнесу Decathlon у Росії стала компанія "АРМ", яка займається продажем одягу та володіє франшизою іспанської фірми Mango. Гендиректор АРМ В'ячеслав Мареєв займається також ресторанним бізнесом та нерухомістю.

У листопаді цього року спортивні магазини, продані французькою компанією, знову відкрилися у РФ під маркою Desport. І знову з'явилися товари брендів Decathlon.

Реакція Decathlon на розслідування Disclose

Водночас керівництво компанії у відповідь на прохання прокоментувати розслідування заявило, що Decathlon "не має магазинів і співробітників у Російській Федерації, а також не володіє частками в компаніях, що працюють на цій території".

"Decathlon також робить все можливе, щоб зупинити перепродаж на території Російської Федерації продукції, купленої в Європі третіми особами", - наголошується в коментарі французького ритейлера спортивних товарів.