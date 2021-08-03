Зміна погоди в Україні пов'язана із пожежами у світі, - Укргідрометцентр
Пожежі на території Туреччини, Греції та Італії впливають на погоду в Україні - вона стає дедалі більш нестійкою
Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.
"Катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає все більш нестійкою і її стає складніше прогнозувати", - пише пресслужба на своїй сторінці у Facebook.
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