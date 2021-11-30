Зміни до адаптивного карантину в Україні введуть із 6 грудня, - Ляшко
З 6 грудня в Україні набудуть чинності нові правила для "жовтої" зони карантину
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ у Facebook.
"Найбільше змін у правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.
З 6 грудня бізнес, який працює в "жовтій" зоні карантну, буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.
Люди, які не мають жодної дози вакцини від коронавірусу або негативного COVID-тесту чи сертифікату про одужання, не матимуть права брати участь у масових культурних, спортивних, розважальних та інших заходах, відвідувати фітнес-зали, басейні, кінотеатри, ресторани, кафе.
У "жовтій" і "червоній" зонах карантину невакциновані можуть відвідувати банки, автозаправки, аптеки, продовольчі та ветеринарні магазини.
Станом на 30 листопада у "жовтій" зоні перебувають Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська й Харківська області.
У "жовтій" зоні необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Проведення масових заходів за дозволене за умови дотримання обмеження в 1 особу на 4 кв. м площі території. Заповненість кінозалів та залів інших закладів культури має становитии 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів - з розрахунку 1 особа на 10 кв. м, дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють очно, але інші заклади освіти можуть працювати лише в разі вакцинації 80% персоналу.
- Нагадаємо, 24 листопада Кабмін ухвалив рішення про зміну правил карантину в "жовтій" зоні.
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