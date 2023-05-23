Зміну позиції США щодо F-16 минулого місяця ініціював голова Пентагону, - NYT
Голова Пентагону Ллойд Остін минулого місяця почав готувати зміну позиції США щодо поставок F-16 Україні й навчання українських пілотів на західних винищувачах
Про це повідомляє New York Times з посиланням на власні джерела.
Після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня очільник міноборони США Ллойд Остін заявив високопосадовцям адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і дозволити іншим країнам передати літаки Україні.
Білий дім опирався рішенню щодо винищувачів для України через те, що літаки можуть бути використані для ударів по території Росії, що потенційно може спонукати Кремль до ескалації. Представники Пентагону зазначили, що інші види озброєнь, особливо засоби протиповітряної оборони, потрібні Україні у першу чергу. Також адміністрацію Байдена зупиняла висока ціна винищувача – до 63 мільйонів доларів за одиницю.
Але Пентагон врешті-решт змінив курс, як і у випадку з наданням Україні американських танків M1 Abrams. Остін отримав одностайну згоду від високопосадовців Байдена з питань національної безпеки, сказав представник оборонного відомства.
Напередодні саміту G7 минулого тижня Остін офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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