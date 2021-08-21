Зможе ходити і бігати. Ілон Маск розробляє штучну людину

Його прототип покажуть в 2022 році. Робот матиме 1,72 м зросту та близько 57 кг ваги. Він зможе ходити і бігати зі швидкістю 8 км/год, а також переносити предмети вагою до 20 кг. Про це Маск заявив під час шоу Tesla AI Day, що транслювалося на корпоративному каналі компанії у YouTube, передає Еспресо.TV.



"Мозком" гуманоїда буде комп'ютер від Tesla під назвою ласної розробки Tesla Bojo.



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Повторення людських рухів забезпечуватимуть 40 електромеханічних приводів (по 12 в кожній руці і нозі, два в шиї і два в тулуб).











Розуміти мову людей він зможе за рахунок датчика розпізнання голосу, які зараз використовують в електромобілях марки.



З роботом можна буде не тільки поговорити, а й відправити до крамниці за покупками або попросити допомогти з домашніми справами.

