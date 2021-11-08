"Змусити Кремль заплатити високу ціну": Кулеба назвав нову хартію стратегічного партнерства України і США "чітким сигналом Москві"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав нову хартію про стратегічне співробітництво України та США "чітким сигналом Москві"
Про це Кулеба сказав у коментарі "Сегодня".
"Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові у разі розширення російської агресії змусити Кремль заплатити високу ціну", - наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що Росія продовжує провокувати конфлікт, проте підписання Україною та США оновленої хартії про партнерство є знаком єдності у протидії російській агресії.
- Нагадаємо, Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться 10 листопада і підпишуть нову хартію про стратегічне співробітництво між країнами. Документ стосуватиметься оборонної сфери та інвестицій.
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