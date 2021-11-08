"Змусити Кремль заплатити високу ціну": Кулеба назвав нову хартію стратегічного партнерства України і США "чітким сигналом Москві"

Про це Кулеба сказав у коментарі "Сегодня".



"Ми маємо потужних союзників і партнерів, які готові у разі розширення російської агресії змусити Кремль заплатити високу ціну", - наголосив Кулеба.



Міністр зазначив, що Росія продовжує провокувати конфлікт, проте підписання Україною та США оновленої хартії про партнерство є знаком єдності у протидії російській агресії.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінуться 10 листопада і підпишуть нову хартію про стратегічне співробітництво між країнами. Документ стосуватиметься оборонної сфери та інвестицій.