"Значущих змін не буде": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії відбувалися в трьох напрямах: на Куп'янському напрямку в Луганській області, навколо Авдіївки в Донецькій області та на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

"Жодна сторона не досягла істотного прогресу в жодному з цих напрямків. Росія продовжує зазнавати великі втрати в районі Авдіївки. За повідомленнями очевидців, малі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо кластерні снаряди) продовжують відігравати ключову роль на фронті", - йдеться у повідомленні.

Натомість у розвідці припускають, що з настанням холодної зимової погоди на сході України не передбачається значущих змін на передовій.