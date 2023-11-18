"Значущих змін не буде": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
Протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії точилися на трьох напрямках. Натомість з настанням зими серйозних змін на лінії фронту не передбачається
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Протягом останнього тижня найінтенсивніші бойові дії відбувалися в трьох напрямах: на Куп'янському напрямку в Луганській області, навколо Авдіївки в Донецькій області та на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.
"Жодна сторона не досягла істотного прогресу в жодному з цих напрямків. Росія продовжує зазнавати великі втрати в районі Авдіївки. За повідомленнями очевидців, малі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо кластерні снаряди) продовжують відігравати ключову роль на фронті", - йдеться у повідомленні.
Натомість у розвідці припускають, що з настанням холодної зимової погоди на сході України не передбачається значущих змін на передовій.
- У Генштабу повідомляли, що протягом 17 листопада на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.
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