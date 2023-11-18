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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів, 7 танків та 14 артсистем, - Генштаб

18 листопада, 2023 субота
08:18
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ЗСУ ліквідували 620 окупантів

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 18 листопада.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 18 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб
  • танків ‒ 5422 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) 
  • артилерійських систем – 7726 (+14)
  • РСЗВ – 896 (+1)
  • засоби ППО ‒ 586 (+1)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 1090 (+4).

Наслідки атак РФ

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Куп'янськ Харківської області; Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту 

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ракетні війська Сил оборони уразили засіб ППО росіян, 3 районів зосередження рашистів і ворожої техніки

Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника.

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