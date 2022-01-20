Знахідка епохи неоліту: у Чехії виявили фрагмент скульптури, якій близько 7 тис. років
У чеському місті Їчині під час археологічного дослідження виявили фрагмент керамічної скульптури епохи неоліту, якій близько 7 тис. років
Про це повідомляє Radio Prague International.
"Знайдений артефакт - частина лівої руки скульптури. Його довжина складає 7 см, він прикрашений вертикальними насічками. Виявлення інших фрагментів скульптури епохи кам'яної доби археологи вважають малоймовірним", - йдеться у повідомленні.
Частину скульптури виявили під час археологічного дослідження ділянки, на якій планувалося будівництво нового павільйону лікарні.
Такий тип керамічних скульптур з жіночими фігурами має загальні ознаки, за якими вчені називають їх "Венерами". Найвідоміша подібна фігура, яку знайшли у Чехії, - це найдавніша у світі керамічна статуетка, яку датують 29 тисячоліттям до н.е.
- Нагадаємо, у Тибеті археологи виявили понад 5 тис. реліквій кам'яного віку, які, за оцінками науковців, люди залишили приблизно 8-10 тис. років тому.
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