Вогняні ями, рештки тварин та вироби з каменю: у Тибеті виявили понад 5 тис. реліквій кам'яного віку
У Тибеті археологи виявили понад 5 тис. реліквій кам'яного віку, які, за оцінками науковців, люди залишили приблизно 8-10 тис. років тому
Про це повідомляє "Сіньхуа".
"Важливе відкриття було зроблено на території повіту Гар округу Нгарі. У нашаруваннях ґрунту, що відклалися в результаті людської життєдіяльності, було виявлено понад 5 тис. реліквій: виробів з каменю, шкур тварин, обпаленого каміння тощо", - йдеться у повідомленні.
За оцінками вчених, на місці, де знайшли ці вироби, люди жили у різні часові відрізки. На цьому просторі археологи також виявили вогняні та попільні ями.
Подібні дослідження на заході Тибету проводили вперше.
"Відкриття заповнило прогалину в дослідженнях діяльності людини на Тибетському нагір'ї, що датується періодом 8-10 тис. років тому", - повідомили науковці.
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