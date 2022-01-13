Вогняні ями, рештки тварин та вироби з каменю: у Тибеті виявили понад 5 тис. реліквій кам'яного віку

Про це повідомляє "Сіньхуа".

"Важливе відкриття було зроблено на території повіту Гар округу Нгарі. У нашаруваннях ґрунту, що відклалися в результаті людської життєдіяльності, було виявлено понад 5 тис. реліквій: виробів з каменю, шкур тварин, обпаленого каміння тощо", - йдеться у повідомленні.

За оцінками вчених, на місці, де знайшли ці вироби, люди жили у різні часові відрізки. На цьому просторі археологи також виявили вогняні та попільні ями.

Подібні дослідження на заході Тибету проводили вперше.

"Відкриття заповнило прогалину в дослідженнях діяльності людини на Тибетському нагір'ї, що датується періодом 8-10 тис. років тому", - повідомили науковці.



Як повідомлялося раніше, археологи на Миколаївщині знайшли поховання трьох епох та унікальні знахідки у кургані, якому понад 5 тис. років.

У Великій Британії знайшли скелет величезного "морського дракона"