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Війна з Росією: хроніка
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Знайдемо і прийдемо - як за Айхманом чи бен Ладеном: Данілов пригрозив Путіну та його поплічникам

7 березня, 2022 понедiлок
13:55
війна з Росією Олексій Данілов

Російські війська продовжують тактику "спаленої землі" та повного ігнорування міжнародного права. При цьому війна з Україною запустила процес ліквідації самого путінського режиму.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Почався дванадцятий день українського національного спротиву! Збройні Сили України, ТРО, Національна гвардія, поліція, СБУ, розвідка, прикордонники, ДСНС, наші героїчні медики, волонтери і десятки тисяч інших причетних до організації опору робили і роблять все, щоб ми зустріли цей ранок і продовжили нашу справедливу боротьбу", - заявив Данілов.

На жаль, за його словами, "ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни. Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

О п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв. У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень. І це тільки за один день…".

За словами секретаря РНБО, "майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму".

"Ніколи не воюйте з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз! Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літних людей! Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтесь: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майями, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Айхманом, або як за Бен Ладеном", - наголосив Данілов.

Він також додав, що злочини РФ в документах, а "пам’ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю і в наші сім’ї – ми прийдемо до вас".

  • Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на російських окупантів "чекакає сюрприз" у питанні озброєння українських військових.

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Олексій Данілов
російські окупанти
секретар РНБО
війна новини
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