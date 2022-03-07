"Є суттєвий прогрес": Резніков пообіцяв окупантам "сюрприз" щодо озброєння ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на російських окупантів "чекакає сюрприз" у питанні озброєння українських військових
Про це Резніков написав у Facebook.
"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів - це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес", - написав Резніков.
Міністр оборони також повідомив, що останніми днями до України привезли, відправили та замовили загалом понад 50 тис. шоломів та бронежилетів.
"Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів. Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне - щоб було зручно бити ворога", - написав Резніков.
Також Резніков відзначив майстерність українських артилеристів, розповів про роботу над отриманням від партнерів засобів протиповітряної та протиракетної оборони, нагадав про здобутки армії у знищенні ворожої авіації та про захоплення трофеїв мирними жителями.
"Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників. Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини. Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні Сили. Та окремі менеджери "Укрпошти", які збивають літаки з російськими військовими злочинцями. У козацьку добу наші предки орали землю, тримаючи під рукою шаблю та мушкет. Сьогодні деякі села під час посівної можуть озброїти трофеями механізований батальйон з посиленими танковими ротами", - написав Резніков.
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