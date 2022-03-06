США дали "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України

Про це заявив керівник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у програмі "Face the nation" на американському каналі CBS, інформує Еспресо.TV

"Ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб задовольнити їхні потреби, якщо вони дійсно вирішать надати ці винищувачі українцям", - цитує слова Блінкена видання "Медуза".

За даними джерела CBS у Білому домі, адміністрація президент США опрацьовує питання про те, як відшкодувати Польщі, що входить до НАТО, винищувачі, якщо їх передадуть Україні.

Окрім цього, як наголосив співрозмовник телеканалу, виникає низка питань, наприклад, як військові літаки будуть направлені з Польщі до України.

Нагадаємо, 1 березня з'явилось повідомлення, що три країни НАТО готові передати Україні свої винищувачі радянського зразка

Згодом стало відомо, що країни відмовились надавати їх Україні.

Вчора Зеленський вкотре звернувся до членів Конгресу з проханням закрити небо над Україною, або надати бойові літаки.

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