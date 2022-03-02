Країни ЄС не будуть передавати Україні винищувачі

Про це повідомляє Politico.



28 лютого українська сторона повідомила, що пілоти прибули до Польщі, аби отримати військові літаки від партнерів з ЄС. Український парламент повідомляв, що Європа відправила Києву загалом 70 винищувачів, у тому числі 28 МіГ-29 з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.



Однак пізніше уряди декількох європейських країн заперечили таку можливість. Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна має дефіцит справних літаків і деталей і не має достатньої кількості винищувачів, щоб охороняти власний повітряний простір, не кажучи вже про надання літаків Україні. Прессекретар міністерства оборони Словаччини також заперечив можливість постачання винищувачів Україні.



До них приєднався президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, Варшава "не збирається відправляти жодні літаки в український повітряний простір", адже "це відкриє військове втручання в український конфлікт".



Розмову про постачання Києву європейських винищувачів розпочав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. 27 лютого він заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу.



Один дипломат сказав виданню, що країни ЄС "обурені" публічною заявою Борреля про поставку винищувачів, яка не була узгоджена з іншими.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb