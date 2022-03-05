Сьогодні Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США
Зустріч відбудеться в онлайн режимі близько 16.30 за Київським часом.
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на CNN, інформує Еспресо.TV
Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським.
За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом).
За інформацією іншого джерела Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.
- Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за відмову ухвалити рішення про створення безпольотної зони над Україною для захисту від російських авіаударів.
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