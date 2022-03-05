Сьогодні Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на CNN, інформує Еспресо.TV

Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом).

За інформацією іншого джерела Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за відмову ухвалити рішення про створення безпольотної зони над Україною для захисту від російських авіаударів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb