Кулеба обговорив із Блінкеном додаткове озброєння для ВПС України

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.



"Продуктивна розмова з Держсекретарем Блінкеном про подальші санкції проти Росії, поки вона не припинить війну проти України та не виведе свої сили. Скоординовані зусилля щодо недопущення ухилення від санкцій. Я наголосив: Україні зараз потрібне додаткове постачання озброєння, особливо для наших ВПС", - повідомив Кулеба.

