Кулеба обговорив із Блінкеном додаткове озброєння для ВПС України
Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші санкції проти РФ та додаткову зброю для Києва
Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.
"Продуктивна розмова з Держсекретарем Блінкеном про подальші санкції проти Росії, поки вона не припинить війну проти України та не виведе свої сили. Скоординовані зусилля щодо недопущення ухилення від санкцій. Я наголосив: Україні зараз потрібне додаткове постачання озброєння, особливо для наших ВПС", - повідомив Кулеба.
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