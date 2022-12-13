Родини загиблих в бою не отримують виплати за загибель через те, що вважаються зниклими безвісти, а зарплату бійців не отримують, бо причини зникнення не встановлені, хоча є відео бою

Після оприлюднення відео кривавої атаки бійців 56-і бригади на Піски 5 вересня, до мене звернулась Тетяна Липитенко — мама одного з бійців, 27-річного Михайла Липитенка, розвідника бригади, мужнього та досвідченого воїна.

Вона попрохала втрутитись у бюрократичну розбірку. Бійці, які не повернулись з тієї атаки, і чиї тіла не були евакуйовані, визнані зниклими безвісти.

Міноборони та ЗСУ мають навести лад у роботі з родинами зниклих бійців. Їм потрібна увага та потрібно визначити особливий статус

Родини з дітьми не отримують гроші — бо зниклий безвісти значить, бюрократичною мовою, прирівнюється, фактично, того, хто самовільно залишив частину. І ні грошей за загиблих, ні заплати за живих родини не мають.

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Вважаю за необхідне, щоб Міноборони та ЗСУ навели лад у роботі з родинами зниклих бійців. Їм потрібна увага та потрібно визначити особливий статус - "зник безвісти при виконанні бойового завдання через неможливість евакуації", щоб усі виплати зберігались.

Бо не можна ставитись до воїна як до тих, хто самовільно залишив частину.

Воїн вирушив на бойове завдання, і відповідальність за її повернення на його командирах, він залишається на завданні, якщо не визнано інше

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Це має означати, що воїн вирушив на бойове завдання, і відповідальність за її повернення на його командирах, він залишається на завданні, якщо не визнано інше. І усе, що має належати бійцю та його родині має видаватись. Через певний час, наприклад 6 місяців, якщо даних про перебування нема, командування має ухвалити рішення про статус бійця — чи вважати його загиблим.

А поки такого рішення нема — родина має отримувати кошти.

Прошу народних депутатів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку. Бо рахунок зниклих йде на тисячі.

Слава українським воїнам, які йдуть у бій за свій народ, ми мусимо зробити усе належне для їхніх родин, неприпустимо позбавляти родини допомоги взагалі.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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