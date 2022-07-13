Знищення Кримського мосту неминуче, - генерал Марченко

Про це заявив генерал Дмитро Марченко.

"Ви ж розумієте, що Кримський міст не буде однією ціллю. Це буде комплекс цілей під час нанесення ураження. Я думаю, що кораблі теж підпадуть під ці цілі", - вважає Марченко. Генерал пояснив, що у Чорному морі зараз перебувають десять великих десантних кораблів, які можуть взяти на себе функцію поромів.

За його словами, саме завдяки мосту Росія забезпечує перекидання резервів, підсилення живої сили, техніки, озброєння окупантів. Важливою умовою для ліквідації мосту є ракети дальністю до 300 кілометрів.

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"Ракетами ми могли б знищувати їхні штаби, тилові пункти постачання палива, озброєння, військової техніки. Ми могли б вести таку жорстоку війну на виснаження. Якби ми знищували їхні боєприпаси, паливо, постачання їжі, то ви ж розумієте, що в їхніх військах почався б хаос", - пояснив генерал-майор ЗСУ.

"Ці ракети нам потрібні не колись, а вчора", - наголосив генерал.

13 липня Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати окупантів за час війни: близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників.

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