Близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 839 систем артилерії, 678 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати росіян від посатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 37 570 (+100) окупантів;
- танків - 1649 (+0) од.;
- бойових броньованих машин - 3832 (+3) од.;
- артилерійських систем - 839 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
- засобів ППО - 109 (+0) од.;
- літаків - 217 (+0) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 678 (+2) од.;
- крилатих ракет - 155 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2704 (+5) од.;
- спеціальної техніки - 67 (+1) од.
Упродовж 12 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.
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