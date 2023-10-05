Знищили 72-гу бригаду РФ, зітремо в пил і інші: комбат 3-ї ОШБр про перспективи просування під Бахмутом

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку просування ЗСУ відбувається й відбуватиметься далі. Ми не зупинилися на звільненні Андріївці. Андріївка була ключовою точкою для контролю південного флангу Бахмута. Таким чином ми не просто контролюємо залізничну дорогу, ми вже артилерією можемо діставати до траси Берхівка - Бахмут", - пояснив Кухарчук.

За словами комбата 3-ї ОШБр, Андріївка відкриває оперативний простір для подальшого просування ЗСУ.

"Ми вже знищили 72-гу бригаду РФ, її вже нема. Сюди заходять інші бригади. 83-тя та 57-ма бригади РФ ще стоять, але стояти їм залишилось недовго. Ми також їх зітремо в пил", - наголосив Кухарчук.