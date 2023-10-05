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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили атаки росіян на трьох напрямках, - Генштаб

5 жовтня, 2023 четвер
07:29
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки росіян на Лиманському Шахтарському та Куп'янському напрямках

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 60 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України. 

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Українською протиповітряною обороною знищено 24 ворожих "шахеди".

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли Харківської області; Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили пункт управління та склад боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.

  • Минулої доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки, та ще 6 - біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
  • Як зазначає Інститут вивчення війни, українські захисники просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області.
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Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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