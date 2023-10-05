Сили оборони просунулися в районі Новопрокопівки та Бахмута, - ISW
Українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські бійці протягом минулої доби продовжували наземні атаки на залізничну лінію між Кліщіївкою та Андріївкою. Як зазначають аналітики із посиланням на Генштаб, ЗСУ досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Новопрокопівки на заході Запорізької області, а український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного", - йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків, деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до лінії окопів РФ на лінії Роботине-Копані.
- Минулої доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки, та ще 6 - біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
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