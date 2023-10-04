Сили оборони за день відбили 14 атак ворога на Донеччині, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За день авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження ворога

Своєю чергою підрозділами ракетних військ було уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Протягом доби на основних напрямках фронту відбулось 45 бойових зіткнень

Загалом, за день ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Мала Вовча Харківської області.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Мала Вовча Харківської області. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області та Куземівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області та Куземівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Федорівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Федорівка, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк та Олександро-Шультине Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк та Олександро-Шультине Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіїївки та Ласточкиного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Під артилерійським вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, 6 атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Під артилерійським вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Від авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Від авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Понятівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.